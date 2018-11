دومينيك حوراني بإطلالة الـHalloween ..صور

ظهرت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، بإطلالة غريبة احتفالًا بذكرى الـ Halloween، وهي إطلالة مقتبسة من لوك فيلم الأكشن والمُغامراتMaleficent ، والتي قامت ببطولته النجمة العالمية أنجيلينا جولي.



وشاركت "دومينيك" جمهورها بالصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلقت عليها قائلة:" When I removed all the masks just to make you happy ... بعد أن نزعت كل الأقنعة لإسعادك ، ندمت #happy_halloween".



ويعرض لدومينيك حاليًا مسلسل "سرايا حمدين"، حصريًا على شاشة قنوات "الحياة"، وتظهر فيه بدور كوميدي، ويشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم الفنان محمد ثروت، ونيرمين ماهر وراندا البحيري، وهو من إنتاج ياسر سليم، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية خلال عرضه.