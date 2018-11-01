مولانا وخير وبركة فى فعاليات القومى للسينما بثقافة أسيوط

فى إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة فى فعاليات المهرجان القومى للسينما المصرية " لحظات لا تنسى" استضاف فرع ثقافة أسيوط مجموعة من الأفلام التسجيلية والوثائقية والروائية الطويلة والقصيرة بعنوان" لحظات لاتنسي " فى دورته الـ22 ويستمر حتى 4 نوفمبر.



شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط عدة أفلام منها فيلم حفل الواحدة ظهرا تم عرض الفليم الروائي الطويل "خير وبركة" إخراج سامح عبد العزيز، بطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن، دلال عبد العزيز، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، مي سليم .



وفي حفل الرابعة مساء تم عرض أفلام "أمل" اخراج خالد محجوب روائي قصير ، "عيني عينك" اخراج خالد محجوب روائي قصير "الناس الطيبة" اخراج عبد الرؤوف ربيع تسجيلي، ريد فيلفيت إخراج محمود سمير ويوسف محمود روائي قصير وفي حفل السابعة مساء تم عرض الفيلم الروائي الطويل "مولانا" اخراج مجدي أحمد علي بطولة عمرو سعد، درة، ريهام حجاج، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أحمد راتب، صبري فواز، ايمان العاصي .



كما تحدث الناقد رامى عبدالرازق حول النظرة المتكاملة للفيلم من الجانب السياسي والاجتماعى والدينى ودور البطل فى إبراز التجربة المصرية لرجال الدين.