مليون و76 ألف جنيه إيرادات يوم الدين بعد 5 أسابيع من طرحه

تخطت إيرادات فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى، مليون جنيه بعد شهر من طرحه بدور العرض حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 24 من شهر سبتمبر الماضى.





وحقق الفيلم مليونا و76 ألفا و495 جنيها بعد مرور 5 أسابيع.





تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، الرجل الذي شُفى من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يومًا.





وبعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثان عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.



