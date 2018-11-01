محمود الدفراوى: إيرادات الأفلام تقترب من مليونى ونصف

قال الموزع محمود الدفراوي، إن أفلام موسم عيد الأضحى حققت إيرادات هذا الأسبوع وصلت إلى مليونى و478 ألفا و97 جنيها في دور السينما، هذا الأسبوع.
ونافست فى موسم عيد الأضحى، 9 أفلام سينمائية، هي:
1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.
2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.
3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.
4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.
5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.
6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.
7- "يوم الدين" لـ أبو بكر شوقى.
8- عيار نارى بطولة احمد الفيشاوى وروبى.
9 - "كدبة بيضا" لنور أرناؤوط.
ونافست فى موسم عيد الأضحى، 9 أفلام سينمائية، هي:
1- "البدلة" للمخرج ماندو العدل وبطولة تامر حسنى.
2- "الديزل" للمخرج كريم السبكي وبطولة محمد رمضان.
3- "بنى آدم" للمخرج أحمد نادر جلال وبطولة يوسف الشريف.
4- "الكويسين" للمخرج أحمد الجندي وبطولة أحمد فهمي.
5- "سوق الجمعة" للمخرج سامح عبد العزيز وبطولة عمرو عبد الجليل.
6- "بيكيا" للمخرج محمد حمدي وبطولة محمد رجب.
7- "يوم الدين" لـ أبو بكر شوقى.
8- عيار نارى بطولة احمد الفيشاوى وروبى.
9 - "كدبة بيضا" لنور أرناؤوط.