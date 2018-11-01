فوده يتفقد المركز الإسلامي الثقافي ومركز معلومات السائحين

تفقد اللواء خالد فودة المركز الثقافي الإسلامي للغات الأجنبية بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.





واستمع فودة لشرح وافِ من الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء وشباب المشايخ والأئمة الموجودين بالمركز عن أنشطة المركز الرئيسي، حيث يهدف المركز إلى التقارب بين الأديان، ويستعد المركز لتفعيل التواصل مع المراكز الثقافية بجميع دول العالم لتبادل المعلومات والاستفسار عن أي سؤال ديني.





ويوجد بالمركز 50 جهازا للتواصل عن طريق الفيديو كونفرانس، كما يوجد 6 مشايخ يتحدثون عدة لغات مختلفة، ويضم قاعدة بيانات ضخمة تضم جميع المراكز الثقافية على مستوى العالم، كما توجد قاعدة بيانات مكتبية بجميع الكتب الدينية.





وينظم المركز دورات تدريبية للمشايخ والدعاة بالمركز لإمدادهم بثقافة الحوار مع الديانات الأخرى، وكيفية الوصول للمواطن المسلم وأهمية التعايش مع الجميع.





ويفتح المركز أبوابه من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، ويتيح إمكانية إشهار الإسلام من خلاله والزواج والطلاق وتصحيح الأفكار الدينيه.





كما قام فوده، بتفقد مركز معلومات السائح المنشأ بمسجد الصحابة بشرم الشيخ والذي يقدم خدمات للزوار ويسهل لهم طرق الحصول على الخدمات السياحيه المختلفة، حيث إن هذا المركز يعمل على توفير عناء البحث للسائح من خلال توفير المعلومات عن المواقع السياحية في المحافظة وأهم الأماكن التي يمكن زيارتها كما يقدم الارشادات التي تضمن سلامة السائح، ويسعى لتلبية طلبات واحتياجات فئات سياحية مختلفة سواء الدولية او المحلية.





من خلال توفير المادة الإرشادية من خرائط وكتيبات وبيانات تحتوي على عناوين وتفاصيل متعلقة بالمنشآت والخدمات السياحية، كالمعالم السياحية والأثرية ومحطات الوقود والفنادق وغيرها.





ومن خلال تلك المعلومات لا يواجه السائح أي مشكلة في العثور على المكان والخدمات المطلوبة ،إضافة إلى الأرقام الخاصة بالخدمات، مثل شرطة السياحة والمستشفيات، وغيرها .





حيث تم توفير شاشات تعمل باللمس وأجهزة كمبيوتر حديثة بعدة لغات مختلفة للترويج للمنشآت والخدمات السياحية على مستوى المحافظة.



