شاهد..لاعبو باريس سان جيرمان يتعرضون لـ مقلب مرعب

نشر نادي "باريس سان جيرمان"، مقلب أعدته الإدارة للعديد من اللاعبين، خلال احتفالات الهالوين.



وبحسب موقع "بروجرام تي في" الفرنسي، فإن غالبية اللاعبين في نادي باريس سان جيرمان، تعرضوا لـ "مقلب"، خلال احتفالات الهالوين، حيث ظهرت عليهم ملامح الخوف من الأشباح التي ظهرت لهم.







وأشار الموقع إلى أنه خلال احتفالات الهالوين، دعي بعض لاعبي النادي للعب لعبة خاصة، وسط ديكور مخيف ونبات اليقطين.



يبين الموقع أنه تم إيهام اللاعبين بأن هناك هدايا موضوعة داخل اليقطين، لكنهم أصيبوا بالذعر حينما وجدوا أيادي داخل اليقطين تمسك بهم، الأمر الذي دفعهم للجري فزعين.



ومن بين اللاعبين الذين شاركوا في هذه المغامرة، تياجو سيلفا رابيو كيليان مبابيه وتوماس مونييه وبرسنل كيمبامب.



