ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: لدينا إمدادات نفطية كافية ولا نحتاج لبترول إيران

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:16 ص
صدى البلد
حسن محرم
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإمدادات النفطية كافية لخفض المشتريات البترولية من إيران.

وأوضح ترامب في مذكرة رئاسية أنه خلص إلى وجود إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران، بما يسمح للولايات المتحدة خفض مشترياتها من طهران.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن هذه المذكرة الموجهة إلى وزارات الخارجية والخزانة والطاقة، تأتي قبل أيام من تجديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، المقررة في 5 نوفمبر.


loading...

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

مولانا وخير وبركة فى فعاليات القومى للسينما بثقافة أسيوط

آيتن عامر تكشف الأسباب الحقيقية لانتقاد الجمهور لها

فوز قائمة الشباب بانتخابات نادي مركز إطسا بالفيوم

5 فنانات تقعن تحت مقصلة زياد رحباني

9 عادات تدمر جهاز المناعة

سوق الجمعة يتخطى 3.5 مليون جنيه في أسبوعه العاشر

عمرو دياب يثير الجدل من جديد حول علاقته بـ دينا الشربينى

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن خصم رصيد من الأبنية التعليمية لشراء التابليت

لندن تسك عملة جديدة لتخليد ذكرى ترك الاتحاد الأوروبي

مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو
فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟