ترامب: لدينا إمدادات نفطية كافية ولا نحتاج لبترول إيران

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإمدادات النفطية كافية لخفض المشتريات البترولية من إيران.



وأوضح ترامب في مذكرة رئاسية أنه خلص إلى وجود إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران، بما يسمح للولايات المتحدة خفض مشترياتها من طهران.



وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن هذه المذكرة الموجهة إلى وزارات الخارجية والخزانة والطاقة، تأتي قبل أيام من تجديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني، المقررة في 5 نوفمبر.





