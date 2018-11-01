شاهد.. طفلة تفصل رأسها عن جسدها وتسير بها للاحتفال بالهالوين

احتفل العالم ليلة أمس بعيد الهالوين، حيث يتفنن الكثيرون في رسم وتقمص شخصيات مخيفة ومرعبة أكثر من غيرها، حيث يتم فيما بعد تقييم تلك الملابس والميك آب الذي يخدم هذه الليلة المرعبة.



وفازت طفلة تدعى "مايا هوانغ" بجائزة أفضل "ملابس تنكرية" في الهالوين خلال منافسة بإحدى المدارس في الفلبين، حيث ارتدت بذلة تنكرية أخفت رأسها داخلها بينما كانت تحمل رأس منفصل بين يديها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



وكانت هذه الملابس التنكرية من تصميم والدة الطفلة البالغة من العمر سنتين، حيث استغرق هذا العمل يومين ليظهر بهذا الشكل.



وظهرت شقيقة "مايا" والتي تدعى "تشارلي"، البالغة من العمر 6 أعوام، تمشي بجانبها خلال حملها سكينًا وسلة من القرع فارغة لجمع هدايا الخدعة أو العلاج.





