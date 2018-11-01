ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

وزير التعليم: جار صياغة حلول جذرية لمشكلة الدروس الخصوصية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
وجه أحد أولياء الأمور عتابا لوزير التربية والتعليم عبر جروب معلمين وأولياء أمور عبر تطبيق "واتس آب"، بشأن الحملات المفاجئة التي تشنها الوزارة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

وقال ولي الأمر للوزير: "هل فكر القائمون على حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في مصير الطلاب الذين تعودوا على تلقي العلم بهذه الطريقة؟ أليس فيكم رجل رشيد يفكر في مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم الذين لا ينامون الليل خوفًا على مستقبل أبنائهم؟".

من جانبه حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرد على هذا العتاب على الجروب المذكور، حيث قال: "يتم صياغة حلول جذرية لهذه مشكلة الدروس الخصوصية للتعامل مع جذورها، وإيجاد حلول عادلة لكافة الأطراف، مع وضع تعلم أبنائنا في المقام الأول".
loading...

ترشيحاتنا

حكم الكلام أثناء الوضوء

محافظ المنوفية يسلم 25 شهادة أمان للأرامل والمطلقات بالتعاون مع جمعية الأورمان

شاهد.. جلسة تصوير إنجي أباظة

بعد مقترح الزارعيين بتحرير سعر الأسمدة.. الفلاحين: يحمي الفلاح من السوق السوداء.. ضمان لوصول الدعم لمستحقيه.. على الدولة إلغاء دعم مصانع الأسمدة وتوجيهه للفلاح

وزير التعليم: جار صياغة حلول جذرية لمشكلة الدروس الخصوصية

فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو

نصف مليون جنيه جائزة المركز الأول في سباق السيارات الكهربائية

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو

وفاة الإعلامي الكبير حمدي قنديل عن 82 عاما

نبيل معلول يحذر الترجي من نجم الأهلي

رحيل صاحب قلم رصاص.. تعرف على نشأة و تاريخ الإعلامي الكبير حمدي قنديل

رانيا هاشم توجه الشكر للقائمين على تنظيم منتدى شباب العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

محمد صبحي: مسرحية خيبتنا تتحدث عن الواقع العربي ..فيديو
فيديو صادم لـ سائق يقود سيارة تحت تأثير المخدرات ..فيديو
نقيب الزبالين: بداية يناير موعد القضاء على القمامة بالشوارع..فيديو
قصة مغنية إيرلندية شهيرة أسلمت وغيرت اسمها لـ شهداء.. فيديو
الماكياج مش حرام .. دعاء فاروق ترد على فتوى شيخ أبكاها..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟