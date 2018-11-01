وزير التعليم: جار صياغة حلول جذرية لمشكلة الدروس الخصوصية

وجه أحد أولياء الأمور عتابا لوزير التربية والتعليم عبر جروب معلمين وأولياء أمور عبر تطبيق "واتس آب"، بشأن الحملات المفاجئة التي تشنها الوزارة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.





وقال ولي الأمر للوزير: "هل فكر القائمون على حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في مصير الطلاب الذين تعودوا على تلقي العلم بهذه الطريقة؟ أليس فيكم رجل رشيد يفكر في مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم الذين لا ينامون الليل خوفًا على مستقبل أبنائهم؟".



