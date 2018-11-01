وزير التعليم: جار صياغة حلول جذرية لمشكلة الدروس الخصوصية

وجه أحد أولياء الأمور عتابا لوزير التربية والتعليم عبر جروب معلمين وأولياء أمور عبر تطبيق "واتس آب"، بشأن الحملات المفاجئة التي تشنها الوزارة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
وقال ولي الأمر للوزير: "هل فكر القائمون على حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية في مصير الطلاب الذين تعودوا على تلقي العلم بهذه الطريقة؟ أليس فيكم رجل رشيد يفكر في مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم الذين لا ينامون الليل خوفًا على مستقبل أبنائهم؟".
من جانبه حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الرد على هذا العتاب على الجروب المذكور، حيث قال: "يتم صياغة حلول جذرية لهذه مشكلة الدروس الخصوصية للتعامل مع جذورها، وإيجاد حلول عادلة لكافة الأطراف، مع وضع تعلم أبنائنا في المقام الأول".