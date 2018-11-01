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محافظات

عامل يقتل والدته لخلافات مالية بينهما في سوهاج

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد رياض
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على عامل بتهمة قتل والدته واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لقيام والدته بالاستيلاء على راتبه ومنحه لشقيقته وتعديها عليه بالسب والشتم.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ يفيد بوفاة فاطمة.أ.أ.ع، 60 عاما ربة منزل بمنزلها بناحية نجع سعيد وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة تبين إصابتها بسحجات بالوجه وكدمات بالرأس والصدر ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وبمتابعة الصفة التشريحية علي الجثة تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، أسفرت جهود المباحث إلي أن مرتكب الواقعة نجلها نجاح.ع.ع، 31 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليها بالتعدي عليه بالسب والشتم والتحصل علي راتبه وإعطائه لشقيقته على أثرها قام بارتطام رأسها بالحائط ما أدي لحدوث إصابتها ووفاتها.
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