حملة نظافة مكبرة داخل الأحياء بمدينة الأقصر .. صور

استكملت اليوم رئاسة مدينة الأقصر تنفيذ حملات النظافة المكبرة لرفع القمامة والمخلفات، وتجميل أحياء المدينة بمشاركة عمال ومعدات القطاعات بالأحياء.





وأكد رئيس مدينة الأقصر ، أن أعمال الحملة تضمنت اليوم ، رفع مخلفات سوق الثلاثاء بمنطقة حي شرق بشارع 25 يناير شرق السكه الحديد ، كما تم رفع الأتربة وغسيل الأرصفة من ميدان صلاح الدين حتى اول شارع محمد فريد ، مضيفًا أنه تم كذلك رفع المخلفات والتراكمات خلف السوق الحضرى ، وتم تدعيمها ببعض الصور بالأماكن المعنية المختلفة ، والتى توضح قبل رفع المخلفات وبعد الانتهاء من النظافة ورفع المخلفات.



