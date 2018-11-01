زياد الرحباني يكشف أسرار عن والدته فيروز ومعاناتها بسبب أبيه

أزاح الموسيقي والملحن اللبناني زياد الرحباني الستار عن كثير من تفاصيل حياته المليئة بالأحداث المثيرة منذ طفولته، إلى جانب علاقة والدته الفنانة الكبيرة فيروز ووالده الموسيقي عاصي الرحباني ببعضهم وبه.



وقال زياد الرحباني في لقاء تليفزيوني على قناة "دويتش فيله" الألمانية، "عائلتي كانت كتير مفككة وتركت البيت وأنا عندي 14 سنة، وكنت أرجع أوقات في "الويك إند"، مضيفا "هربت من البيت بعد ما فشلت في ترطيب الأمور بين أبي وأمي".



وتابع: "اكتشفت أن الأمور أكبر مني بكتير، وكانوا ينتظروني حتى أعود من المدرسة لأقعد بينهم وكأني قاضي يحمل دفتر كي نصالحهم على بعضهم، كانوا يتحدثون معي في هذا العمر وكأني فاهم أشياء كثيرة عن الحياة".



وأشار: "كنت أوعى على قصص كلها تكسير في آخر الليل، الحمدلله إن اخواتي الطبايا ما كانوا يوعوا على هذا لأنهم كانوا كتير صغار"، مرجعا السبب للمشكلات بين والدته فيروز ووالده هي الغيرة القاتلة حيث قال: "كان والدي عاصي يحب والدتي حب كله غيرة مدمرة عملها كان أحد أسبابه".



وسرد رحباني موقف عن تلك الغيرة قائلا: "إذا كانت تغني وشخص يقول الله كذا مرة، اول ما يرجعوا من البيت يقول لها من هذا، فترد لا أعرفه من هنا يبدأ الخلاف".

