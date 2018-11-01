تعرف على الحالة المرور اليوم

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك بداية لكثافات في الحركة المرورية على المحاور والميادين والطرق الرئيسية، محذرا من الشبورة المائية على الطرق الساحلية والزراعية ومحور روض الفرج.

وأضاف «هشام» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن الكثافات المرورية تتواجد في أعلى محور 26 يوليو القادم من أكتوبر ومتجه الي ميدان لبنان، و أعلى الطريق الدائري القادم من الزراعي، وهناك طرق بديلة لتخفيف الضغط المروري.وأوضح الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور قامت علي تعزيز وتكثيف الخدمات المرورية لمنع اي تكدسات مرورية، مشيرا إلى أن اعتبارا من اليوم وحتى الأحد القادم غلق جزئي لكوبري غمرة المعدني، وهناك أعمال صيانة وإصلاح في عدد من الكباري وعمل تحويلات بديلة حتى الانتهاء من اعمال الاصلاح.