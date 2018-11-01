المقاصة يبحث عن الفوز أمام بتروجيت.. الليلة

يحل فريق كرة القدم الاول بنادي مصر المقاصة ضيفًا على منافسه فريق بتروجيت بالمباراة التي من المقرر لها أن تقام اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا في استاد السويس الجديد، في اطار الاسبوع الثاني عشر من عمر منافسات الدوري الممتاز.



ويسعى فريق مصر المقاصة إلى تحقيق الفوز بتلك المباراة خاصة وانه يسعى الى مواصلة نتائجه الايجابية بعدما حقق الفوز على وادي دجلة بهدفين دون رد في كأس مصر.



كما يسعى فريق مصر المقاصة إلى تحسين مركزه في جدول الدوري الممتاز وذلك حيث يأتي في المركز السابع برصيد 14 نقطة.



وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق بتروجيت المباراة وهو متأثر بالتعادل الأخير أمام الاتحاد السكندري بالجولة الماضية من الدوري بهدف لكل فريق ويسعى إلى تخطي هذا التعادل بفوز على الفريق الفيومي اليوم.



ويأتي فريق بتروجيت في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط فقط.