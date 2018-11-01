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أخبار البلد

شاهد.. نتائج زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الألمانية برلين

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:39 ص
الرئيس السيسي وأنجيلا
الرئيس السيسي وأنجيلا ميركل
كتب محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى شرم الشيخ أمس، عائدا من العاصمة الألمانية برلين.

وشهدت زيارة الرئيس لبرلين برنامج عمل مكثف، حيث شارك فى أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما شهدت زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا، عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألمانى وكذلك مع رئيس البرلمان البوندستاج، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، وذلك للتنسيق وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن مناقشة مجمل جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة امتدادا لما تشهده مسيرة التعاون مع ألمانيا من تطور نوعى خلال السنوات الأخيرة.
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