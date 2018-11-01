مدرب فولهام يعترف بالإحباط بسبب البداية السيئة في الدوري الإنجليزي

اعترف سلافيشا يانكوفيتش مدرب فولهام، بإحباط شاهد خان مالك النادي، بسبب البداية السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب الصربي يثق في أن الفريق يستطيع قلب الأمور.



وأنفق الأمريكي خان، أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (128.52 مليون دولار) على التعاقد مع لاعبين جدد بعد الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم، لكن الفريق فشل في تقديم النتائج الجيدة وخسر في 7 من أول 10 مباريات ويحتل المركز 18.



وقال يانكوفيتش، الذي يحل فريقه ضيفا على مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية اليوم الخميس: "بعد الهزيمة 3- 0 أمام بورنموث يوم السبت الماضي، سألني خان عن الوضع وكيف نحاول الوصول إلى حلول".



وتابع: "لم يكن راضيا مثلي ومثل الجماهير لكن المشوار طويل، والأمور ما زالت بين أيدينا لنصل إلى هدفنا في نهاية الموسم".



وأضاف: "لا يمكننا الاستسلام ونحن في وضع سخيف بعد عدة مباريات.. يجب تقبل النقد لأننا يجب أن نكون أقوياء لنفهم أن التعليقات السلبية جزء من كرة القدم، يجب أن نظهر بشجاعة ونضغط للتوصل إلى حلول".



وبعد مواجهة سيتي في الدور الرابع لكأس رابطة الأندية سيعود فولهام إلى أرضه، الاثنين الماضي، لمواجهة هيديرسفيلد تاون المتعثر إذ سيبحث عن تحقيق انتصاره الثاني في الدوري.