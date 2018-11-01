صحف الإمارات: الرئيس السيسي يحذر من خطورة التحديات في الشرق الأوسط على الأمن العالمي.. مصر تستضيف تمرين درع العرب 1.. تعيين مبعوث أممي جديد إلى سوريا.. وتفجير انتحاري في مقر للمخابرات الروسية

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

واشنطن تعرب عن قلقها حيال الضربات التركية على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا

ترامب: الدستور لا يكفل الحق في الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة

بدء سريان حظر الطيران والتدريبات العسكرية قرب الحدود بين الكوريتين





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الدفع قدما بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتعيين مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى سوريا، كما تابعت تطورات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيه لإلغاء حق منح الجنسية للمواليد من أبوين أجنبيين على الأراضي الأمريكية.





في الشأن المصري، نقلت صحيفة "الخليج" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده أن التطورات والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، لاسيما الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والصومال، ما يتطلب مواصلة تكثيف جهود المجتمع الدولي، للتوصل إلى حلول لهذه الأزمات القائمة.





وأشار الرئيس السيسي، خلال لقائه أمس في برلين، هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، إلى الجهود المصرية من أجل استقرار المنطقة، فضلا عن جهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشددا على أهمية الدفع قدما بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الجانبين، ينهي الصراع بشكل دائم.





وقالت صحيفة "الوطن" إن مصر تستضيف فعاليات التدريب المشترك "درع العرب-1" خلال الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط.





وفي الشأن الإقليمي، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أبلغ مجلس الأمن بأنه يرغب في تعيين الدبلوماسي النرويجي، جير بيدرسن، موفدًا خاصًا جديدًا إلى سوريا خلفًا لستافان دي ميستورا، الذي قدّم استقالته من هذا المنصب. وشكر جوتيريش في رسالته المبعوث السابق ستافان دي ميستورا على «جهوده المنسّقة ومساهماته لأكثر من أربع سنوات في البحث عن السلام في سوريا».





وقالت صحيفة "الاتحاد" إن واشنطن أعربت أمس عن "بالغ قلقها" حيال الضربات التركية على مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا ما أدى إلى قيامهم بتعليق القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو للصحافيين، إن "الضربات العسكرية الأحادية على شمال غرب سوريا من قبل أي طرف، خصوصًا أن أفرادًا أمريكيين قد يكونون موجودين (في المكان) أو في الجوار، تشكل مصدر قلق كبير لنا".





ونقلت صحيفة "البيان" عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية ورئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، تشديده على ضرورة رفع حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بشكل جزئي لكي تتمكن الحكومة من تنفيذ ما ورد في تدابير الترتيبات الأمنية.





وبحسب موقع "24" الإخباري، قال الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده ضحت بوحدتها ووافقت على انفصال جنوب السودان من أجل السلام والاستقرار بالبلاد، مشيرًا إلى أنه ملزم أخلاقيًا بوقف الحرب في جنوب السودان، لأنه كان رئيسًا للسودان الموحد، مطالبًا الحكومة والمعارضة بالعمل من أجل تحقيق المصالحة وتمليك الاتفاقية لشعب جنوب السودان.





وناشد البشير أطراف اتفاقية السلام في جنوب السودان بالعمل من أجل تحقيق المصالحة والوحدة بين جميع مكونات شعب جنوب السودان.





دوليًا، ذكرت "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس إن الدستور الأمريكي لا يكفل الحق في الحصول على الجنسية لكل من يولد في الولايات المتحدة، وإنه سيواصل سعيه لإنهاء هذا الأمر.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع «تويتر»: «ما يعرف بالحق في الجنسية بحكم الميلاد، الذي يكلف بلدنا مليارات الدولارات ويُعد ظالمًا جدًا لمواطنينا، سينتهي بطريقة أو بأخرى. هذا لا يكفله التعديل الـ14 للدستور. يتفق كثير من فقهاء القانون مع ذلك».





وأبرزت "الخليج" مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في هجوم انتحاري على مكتب لفرع للاستخبارات الروسية. وفتحت السلطات الروسية تحقيقًا في «عمل إرهابي»، بعدما نفذ فتى في السابعة عشرة من العمر تفجيرًا انتحاريًا أمس في فرع الاستخبارات في مدينة أرخانجيلسك مما أدى إلى جرح ثلاثة موظفين. وقال ناطق باسم حاكم منطقة أرخانجيلسك إن «عبوة ناسفة انفجرت»، موضحا أن «شخصا قتل وجرح ثلاثة آخرون».





وقالت "البيان" إن الدنمارك سعت أمس إلى الحصول على دعم شركائها الأوروبيين لفرض عقوبات على طهران المتهمة بالتحضير لاعتداء يستهدف معارضين إيرانيين على أراضيها. واتهمت الدنمارك إيران بإعداد اعتداء ضد ثلاثة إيرانيين يقيمون على أراضيها، يشتبه في أنهم أعضاء في «حركة النضال العربي من أجل تحرير الأحواز» التي حمّلتها طهران جزئيًا مسئولية هجوم دامٍ في مدينة الأحواز جنوب غربي إيران في سبتمبر.



