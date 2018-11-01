3 محطات تابعة لمياه شرب قنا تحصل على شهادات T.S.M

قال المهندس جمال الحسيني المصري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، إن 3 محطات تابعة للشركة حصلوا على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، منهم محطة تحصل لأول مرة على الشهادة ومحطتين تم تجديد شهاداتهما لكفائتهما وحفاظهما على المعايير والاشتراطات الخاصة بمنح الشهادة.



وأوضح المصرى، أنه تم تجديد شهادة محطة مياه الشرب المرشحة بالصالحية التى تصرف 1200ل/ث للمرة الثالثة على التوالي والتي تغذي مركز ومدينة قنا، وذلك يوم 24 أكتوبر، وتجديد شهادة محطة مياه الشرب المرشحة بالحميدات تصرف 400 ل/ث للمرة الثانية والتي تخدم مركز ومدينة قنا، فيما حصلت محطة المياه المرشحة بالزوايدة على الشهاده لأول مرة، والتى تصرف 80ل/ث والتي تغذي قرية ونجوع الزوايدة بمركز نقادة.



وأشاد، بالجهد المبذول من العاملين بالمحطات الفائزة وإصرارهم في الارتقاء بمقر عملهم ورغبتهم في التطوير والتمييز في العمل بهدف تطوير الخدمة، مشيرًا إلى حرص جميع القطاعات الفنية للشركة بتقديم ما يلزم من مهام واحتياجات اللازمة للعاملين لإدارة العمل المنوط بهم وتوفير المناخ الجيد للقيام بدورهم على أكمل وجه بهدف الارتقاء والتمييز نحو توفير خدمة أفضل للمواطنين.



وأشار محمد مصطفى حجاج، مسئول الإعلام بالشركة، إلى أن الشهادة تمنح للمحطات المتميزة فى أدائها، ويتم ذلك من خلال التفتيش على 5 أقسام بالمحطة، وهى الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والصيانة والمعمل، بحيث يتم التأكد أن المحطة مستوفاة ومطابقة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة.

