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رياضة

فالفيردي يبحث عن الإيجابيات في الفوز الباهت بكأس ملك إسبانيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
فالفيردي
فالفيردي
نور عادل
أبدى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إعجابه بحماس اللاعبين، الذي ظهر في الفوز على كولتورال ليونيسا، بنتيجة 1-0 في ذهاب دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وأحرز المدافع الفرنسي كليمونت لينجليت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 91 من ضربة رأسية.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ليونيسا لعب بحماس وبضغط مكثف، وأيضا نحن تحركنا بحماس، وأنا على الخط أيضا أتحمس لأني مثل أي مشجع، لن أتحدث كثيرا عن التحكيم، الحكم أنذرني لأنني كررت الاحتجاج".

وتابع: "الأمور في الكأس معقدة، وهذا يحدث لكل أندية الدرجة الأولى"، لافتا: "بالنسبة لي المباراة الأولى من كأس الملك هي الأسوأ في كل موسم، دائما تكون الفرق صعبة جدا، سعيد بسلوك اللاعبين ورأيت أشياء جيدة".

وأردف: "الفريق لم يخيب ظني، لقد حققنا الفوز، ولكن افتقرنا للحسم في اللمسة الأخيرة، كما أن الضغط كان غائبا وهو ما منح المنافس فرصة الهجوم وجعل الأمور صعبة".

واختتم قوله "ليونيسا قوي بدنيا جدا، وشرس جدا، وفريق جيد، الخصم لعب بكثير من الحماس، في أول 10 دقائق ارتكب 15 خطأ على لاعبي برشلونة".
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