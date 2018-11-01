المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة على طريق السويس.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن معظم الطرق السريعة تعمل بشكل جيد بفضل الاستقرار في الحالة الجوية، محذرا من وجود شبورة على طريق السويس الصحراوى ستؤثر على الحركة المرورية.



وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، بفضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أن هناك أحجامًا مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، فيما يشهد الاتجاه الآخر سيولة مرورية، وأوصى باستخدام البدائل سواء محور روض الفرج أو محور الواحات ومنه إلى الدائري.



وأشار إلى وجود كثافات على الطريق الدائري عند مناطق السلام للقادم من الزراعي باتجاه القاهرة الجديدة، ومناطق البساتين.



وناشد قائدي السيارات المتواجدين على الطرق السريعة القيادة بهدوء وتقليل السرعات، والالتزام بتعليمات رجال المرور، ومضاعفة مسافة الأمان مع السيارات الأخرى.