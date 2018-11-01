زيارة قريبة لزعيم كوريا الشمالية إلى جارته الجنوبية

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الخميس، عن زيارة قريبة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، إلى سول، إلا أنه لم يدل بأي تفاصيل عن موعد هذه الزيارة.



وبحسب قناة "إن تي في" الألمانية، يأتي ذلك ردا على زيارة رئيس كوريا الجنوبية لمدينة بيونج يانج في سبتمبر الماضي.



وطالب مون جاي إن، في خطاب له عن الميزانية أمام مجلس النواب، بضرورة دعم سياساته من أجل تحقيق التقارب مع كوريا الشمالية، معلنا عقد اجتماع القمة الثاني بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الشهر المقبل.



وبدأ اليوم، الخميس، سريان حظر الطيران والتدريبات العسكرية قرب الحدود شديدة التحصين بين الكوريتين الشمالية والجنوبية مع سعي الدولتين للحد من التوتر بصورة أكبر.



وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب اتفاق عسكري تم التوصل إليه خلال قمة عقدتها الكوريتان الشهر الماضي في بيونج يانج والذي نص اتفاقها على وقف "كل الأعمال العدائية" وإزالة نقاط الحراسة داخل المنطقة المنزوعة السلاح بشكل تدريجي.