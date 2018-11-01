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أخبار العالم

اعتقال 5 أشخاص في ماليزيا يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
أ ش أ
ألقت الشرطة الماليزية القبض على خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أجانب يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية، وذلك خلال عمليات أجرتها الشرطة في ولايات سلانجور وكوالالمبور وبيراك وصباح.

وقال المفتش العام للشرطة محمد فوزي هارون -في بيان- إن جميع المشتبه بهم اعتقلوا من قبل وحدة مكافحة الإرهاب خلال العمليات التي تمت في الفترة من 13 حتى 26 أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة الأنباء الماليزية "برناما"- أن الشرطة اعتقلت المشتبه الأول -50 عامًا- وهو مدير تنفيذي بإحدى الشركات في كوالالمبور في 13 أكتوبر حيث كان عضوًا سابقًا في تنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان من عام 1988 حتى 1993.

والمشتبه الثاني -31 عامًا- تم اعتقاله في مطار كوالالمبور الدولي في 20 أكتوبر بسبب تورطه في قضية تهديد بالقتل ضد دبلوماسي أجنبي في العاصمة واعتقلت المشتبه الثالث باكستاني الجنسية في مدينة ستياوان بولاية بيراك بسبب تورطه في جماعة "لشكر طيبة" الإرهابية.

واعتقلت الشرطة المشتبه بها الرابعة امرأة -32 عامًا- تعمل في إحدى الشركات بمنطقة جومباك بولاية سلانجور والمشتبه الخامس رجل مقيم بماليزيا -40 عامًا- في مدينة كوتا كينابالو بولاية صباح بسبب تورطهما في إرسال الأموال بغرض تمويل أنشطة الإرهاب.

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