سفير أذربيجان بالقاهرة: منتدى شباب العالم يسهم في محاربة الفكر الأيديولوجي المتطرف

أكد تورال رضاييف سفير أذربيجان بالقاهرة أهمية انعقاد منتدى شباب العالم بعد غد السبت بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال رضاييف إن المنتدى يستهدف إعطاء فرصة لتبادل الأفكار والآراء بين الشباب من جميع دول العالم ويسهم في محاربة الفكر الأيديولوجي المتطرف الذي تنشره الجماعات الإرهابية مثل داعش وكذلك مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تربط بين الإسلام والإرهاب والتطرف".



وأضاف السفير - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - أن وفدا من الشباب الأذري سوف يشارك في المنتدى هذا العام وأنه سوف يشارك ممثلا عن الرئيس الأذربيجاني الهام علييف، مؤكدا تأييد ودعم أذربيجان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمع شباب العالم.



وقال إن خطوط الطيران الأذربيجانية سوف تبدأ اعتبارا من الخميس القادم تسيير رحلة شارتر أسبوعيا بين مدينة شرم الشيخ وباكو حتى شهر مايو عام 2019 ، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الرحلات في زيادة أعداد السائحين الأذريين الذين يزورن حاليا عدة مدن مصرية وهي شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والإسكندرية والأقصر ، فضلا عن أنها تعد فرصة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.



وأضاف أن هذه الرحلات تعمل علي تسهيل سفر المصريين ورجال الأعمال إلي باكو، موضحا أن السائحين الأذريين يفضلون المجيء لمصر في فصل الشتاء للاستمتاع بالطقس الدافئ، لافتا الى إمكانية زيادة عدد رحلات شارتر في المستقبل في ضوء زيادة أعداد السائحين.



وردا علي سؤال حول تبادل الزيارات ، أفاد بأن الفترة الماضية شهدت تبادلا مكثفا للزيارات حيث زار وزير الاقتصاد الأذري القاهرة في مارس الماضي وترأس اللجنة العليا المشتركة مع وزيرة التعاون الدولي سحر نصر فضلا عن عدة زيارات لوكلاء وزارات الثقافة والزراعة والصحة والمياه والري الأذريين وكذلك مفتي أذربيجان وهو نائب أول رئيس إدارة مسلمي قفقاز ووفد من محافظة أبشرون.



وأضاف أن وفود برلمانية زارت باكو للمشاركة في احتفالات برلمان أذربيجان بمرور 100 عام علي إقامة الدولة حيث زار وكيل أول مجلس النواب محمود احمد شريف ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أسامة العبد فضلا عن زيارة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين والباحثين المصريين لأذربيجان خلال الفترة الماضية .



وعن حركة عدم الانحياز، قال رضاييف إنه يتم حاليا الإعداد لاستضافة باكو قمة حركة عدم الانحياز العام المقبل حيث تتسلم أذربيجان رئاسة الحركة لمدة ثلاثة سنوات من فنزويلا، موضحا أنه سوف يتم توجيه دعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة في ضوء أهمية مشاركة مصر التي تعد من أهم الدول المؤسسة للحركة ولعبت دورا هاما في دعم هذه الحركة فضلا عن ثقل دورها الإقليمي والدولي.



وعن التعاون الثقافي، أشار إلى أنه يتم الإعداد لتنظيم الأيام الثقافية الأذرية في مصر عام 2019، مشيرا إلى مشاركة وفود ثقافية مصرية في الاحتفالات بعيد النيروز في أذربيجان كل عام.



وردا علي سؤال حول التعاون الاقتصادي والتجاري، أكد أن التبادل التجاري بين البلدين تخطي 300 مليون دولار هذا العام حيث استوردت أذربيجان من مصر المازوت ووقود الطائرات في الأشهر الثلاثة الماضية بجانب الأدوية والأثاث والسيراميك والبرتقال بينما صدرت باكو لمصر المواد الكيميائية ومشتقات النفط ، مؤكدا على وجود إمكانيات كبيرة للتعاون وإقامة مشروعات مشتركة في مجالات كثيرة.



وتابع السفير قائلا إن بلاده أطلقت ثلاثة أقمار صناعية هذا العام التي توفر فرصة لمصر للاستفادة من الخدمات مثل القنوات الفضائية والاتصالات الهاتفية، لافتا إلي أن أذربيجان تدرس حاليا إقامة مشروعات في محور قناة السويس حيث تم طرح هذه المشروعات خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة في مارس الماضي.



وعن التطورات الحالية في أذربيجان ، نوه رضاييف إلي أن بلاده حققت كثيرا من الإنجازات منذ حصولها علي الاستقلال وقد تقدمت مؤخرا بطلب استضافة معرض إكسبو عام 2025 وتأمل في أن تحصل على تأييد الدول الإسلامية خاصة مصر لتنظيم هذا الحدث الهام، مؤكدا أن الحكومة الأذربيجانية مستمرة في السعي نحو التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أرمينيا حول إقليم كاراباخ في ضوء القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي وعدد من منظمات إقليمية أخري التي تدعم حقنا الشرعي ولكنها لم تنفذ حتى الآن.