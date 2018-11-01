ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الكوريتان توقفان جميع الأعمال العدائية على حدودهما المشتركة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
بدأت القوات المسحلة في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الخميس وقف جميع الأعمال التي من شأنها إثارة العداء في مواجهة بعضهما البعض.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن السلطات الدفاعية في سول أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الجانبين لمجموعة من التدابير المعنية ببناء الثقة التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات القمة التي جرت مؤخرا بين قيادتي البلدين.

ووقعت الكوريتان اتفاقا عسكريا في 19 سبتمبر الماضي، على هامش مباحثات القمة التي جرت بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في العاصمة الشمالية بيونج يانج.

وينص الاتفاق العسكري الشامل الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم، على وقف جميع الأعمال العدائية على المنطقة الحدودية بين الجانبين برا وبحرا وجوا. كما دعا الاتفاق أيضا إلى إقامة منطقة عازلة في المناطق الحدودية بهدف منع وقوع أية احتكاكات عسكرية عرضية وتجنب وقوع حرب.

وقالت وزارة الدفاع الوطني في سول إن كوريا الشمالية التزمت بتفيذ التدابير المنوطة بها لوقف الأعمال العدائية، وفق نص الاتفاق العسكري.
loading...

ترشيحاتنا

الزمالك يسعى لحصد نقاط وادي دجلة اليوم

الشرطة الجزائرية تشمع الجناح الإيراني في معرض الكتاب

صحف الإمارات: الرئيس السيسي يحذر من خطورة التحديات في الشرق الأوسط على الأمن العالمي.. مصر تستضيف تمرين درع العرب 1.. تعيين مبعوث أممي جديد إلى سوريا.. وتفجير انتحاري في مقر للمخابرات الروسية

شاهد..لاعبو باريس سان جيرمان يتعرضون لـ مقلب مرعب

عمرو سعد: اخترت اسم يونس في مسلسلي الأخير علشان يفك النحس

بدء حظر الطيران والتدريبات العسكرية قرب الحدود بين الكوريتين

حكام مباريات اليوم الخميس في الأسبوع الثاني عشر للدوري

اعتقال 5 أشخاص في ماليزيا يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية

برلماني يقترح إنشاء شرطة ونيابة للمحليات

تمور وزيتون سيوة من المحلية للعالمية ..550 ألف نخلة بالواحة تنتج أفضل أنواع التمور ..واحة سيوة تحتفل بموسم الحصاد

زيارة قريبة لزعيم كوريا الشمالية إلى جارته الجنوبية

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور تحذر من شبورة مائية كثيفة على طريق السويس.. فيديو
هند النعساني ناعية حمدي قنديل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة.. فيديو
شاهد.. نتائج زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الألمانية برلين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟