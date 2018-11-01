الكوريتان توقفان جميع الأعمال العدائية على حدودهما المشتركة

بدأت القوات المسحلة في كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم الخميس وقف جميع الأعمال التي من شأنها إثارة العداء في مواجهة بعضهما البعض.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن السلطات الدفاعية في سول أن تلك الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الجانبين لمجموعة من التدابير المعنية ببناء الثقة التي تم الاتفاق عليها خلال مباحثات القمة التي جرت مؤخرا بين قيادتي البلدين.



ووقعت الكوريتان اتفاقا عسكريا في 19 سبتمبر الماضي، على هامش مباحثات القمة التي جرت بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون في العاصمة الشمالية بيونج يانج.



وينص الاتفاق العسكري الشامل الذي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم، على وقف جميع الأعمال العدائية على المنطقة الحدودية بين الجانبين برا وبحرا وجوا. كما دعا الاتفاق أيضا إلى إقامة منطقة عازلة في المناطق الحدودية بهدف منع وقوع أية احتكاكات عسكرية عرضية وتجنب وقوع حرب.



وقالت وزارة الدفاع الوطني في سول إن كوريا الشمالية التزمت بتفيذ التدابير المنوطة بها لوقف الأعمال العدائية، وفق نص الاتفاق العسكري.

