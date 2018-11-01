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أخبار العالم

ترامب يدافع عن قراره بزيادة التواجد العسكري على الحدود

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بزيادة التواجد العسكري على الحدود، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى المساعدة في وقف ما اسماه ب"الغزو" القادم من قافلة المهاجرين.

وقال ترامب -في حوار خاص لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية أذاعته اليوم الخميس- " إننا لابد أن يكون لدينا حائط من البشر"، لافتا إلى أنه وفقا لتقديره فإن عدد المهاجرين الوافدين ضمن القافلة أكبر بكثير من العدد المقدر، مؤكدا أنه لديه قدرة جيدة على تقدير أعداد الحشود.

ورجح ترامب أن القافلة يتألف أغلبها من الشباب الذكور، وأن النساء والأطفال الذين ظهروا في الصور تم وضعهم في مقدمة القافلة عن عمد.

وحول دور قوات الجيش التي تم تعبئتها على الحدود، قال ترامب "إنه غير مصرح لهذه القوات بالقيام بأية اعتقالات، وأن دورها يتمثل في مساندة قوات الحدود على الأرض، لكن الظروف قد تضطرنا إلى توسيع نطاق سلطاتها" وشدد قائلا "الأمر يعتمد على الظروف".
وبشأن ما إذا كان يرى أن هذه القافلة بمثابة غزو، رد ترامب بالإيجاب قائلًا "حينما تنظر إلى بعض الأشخاص الذين تضمهم القافلة، نعم، إنني أعتقد أنه قد يكون غزوًا".

يشار إلى أن ترامب أكد -في وقت سابق- أن توجه القافلة نحو حدود البلاد يمثل حالة طوارئ قومية، متوعدًا بالبدء في قطع أو تقليص المساعدات المُقدمة إلى جواتيمالا وهندوراس والسلفادور التي يأتي معظم المهاجرين منها لفشلها في منع مواطنيها من الخروج بشكل غير شرعي.


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