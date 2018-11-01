شاهد .. تمارين بسيطة لتقوية الرقبة وزيادة مرونتها

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين البسيطة للرقبة لتقويتها وزيادة مرونتها وتخفيف الألم بها.



وقال أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الخميس، إن تمارين الرقبة مفيدة جدا في حالات وجود ألم كما تساعد على زيادة مرونتها.



وقدم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها والتي تساعد في الحصول على لياقة بدنية عالية.