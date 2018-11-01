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رياضة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
الزمالك ووادى دجلة
الزمالك ووادى دجلة
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى مواجهة قوية أمام فريق وادى دجلة باستاد بتروسبورت، مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى بجدول مسابقة الدورى برصيد 17 نقطة، ويحتل دجلة المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

ويسعي السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض للفوز اليوم على الفريق الدجلاوي ومواصلة انتصاراته التى حققها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى منافسته على لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد الفريق حاليا فى المركز الثانى وبفارق نقطة وحيدة عن الإنتاج الحربى المتصدر ومازال للفريق الأبيض 3 مباريات مؤجلة.

ويخوض الفريق الأبيض مباراة اليوم مكتمل الصفوف باستثناء غياب محمود حمدي الونش، المصاب بمزق فى العضلة الخلفية، والذى أدى لغيابه عن مباراتى الإنتاج الحربى فى الكأس والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.

وفي سياق متصل يسعى فريق وادي دجله تحت قيادة تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة لتعويض الخروج من مسابقة كأس مصر، والخسارة من المقاصة بنتيجة هدفين فى دور الـ 16، بتحقيق الفوز على الزمالك، حيث شدد تاكيس على ضرورة التركيز طوال المباراة، وعدم ترك المساحات أمام لاعبي الفريق الأبيض خاصة وإن معظمهم يمتاز بالمهارة والسرعات العالية.
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