الصحف الكويتية: لواء المغاوير يشارك في "درع العرب 1".. أكبر مناورة عسكرية تستضيفها مصر بالمنطقة العربية.. التمرين يهدف لرفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق والتعاون العسكري المشترك

الكويت تفتح تحقيقا في وفاة مهندس مصري في انفجار محول بمنطقة سلوى.. وتتابع التعويضات

أكبر قضية إتجار بالبشر في تاريخ الكويت.. والقبض على 3000 وافد

خلاف دستوري جديد في مجلس الأمة الكويتي.. وتهديد باستجواب وزير الداخلية





أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الخميس، مشاركة الكويت في مناورات «درع العرب 1» التي تستضيفها مصر، والتي تعد أكبر مناورة عسكرية بالمنطقة العربية.





وذكرت صحيفة «الوطن» الكويتية أن قوة من لواء المغاوير 25 غادر الكويت للمشاركة بتمرين درع العرب 1، خلال الفترة من 31 أكتوبر الى 18 نوفمبر 2018، بهدف رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التنسيق والتعاون العسكري المشترك.





ونقلت الصحف الكويتية بيان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الذي أشار فيه إلى أنه «فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين مصر والدول العربية الشقيقة، لبناء القدرات القتالية للقوات المسلحة، وتحقيق الأهداف المشتركة، تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك «درع العرب 1»، بمشاركة 8 دول بقوات ومراقبين».





وأوضح أن «التدريب سيقام خلال الفترة من 3 – 16 نوفمبر، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط».





وأشار الرفاعي إلى أن «القوات العربية المشاركة بدأت تتوافد إلى العديد من القواعد الجوية، والمنافذ البحرية المصرية، حيث تشارك فى التدريب عناصر من القوات البرية، والبحرية، والجوية، وقوات الدفاع الجوي، والقوات الخاصة لكلا من مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، والأردن، كما تشارك كل من المغرب، ولبنان، بصفة مراقب».





ولفت إلى أن «التدريب يأتي فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتنمية العلاقات العسكرية، ومواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة».





من جهة أخرى، أشارت الصحف إلى أن السلطات الكويتية قررت فتح تحقيقا بعد وفاة المهندس المصري محمد عبيد الذي أصيب مع الفني أحمد حسين قبل يومين، جراء انفجار محول كهربائي في منطقة سلوى الكويتية.





ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أنه تم استدعاء الشركة المتعاقدة مع الوزارة، والتي كان يعمل بها المتوفى وزميله، وقال لصحيفة «الراي» الكويتية: «فور وقوع الحادث قبل يومين اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على سلامة المصابين، وكلفت مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية المهندس أحمد الحمد بالانتقال إلى الموقع لمتابعة سلامة المصابين والوقوف على ملابسات ما حصل».





وقد وزيرالنفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة للوقوف على كيفية وقوع الحادث، والأسباب التي أدت إليه والمسئول عنه، وعما إذا كانت قد اتخذت إجراءات الأمن والسلامة أثناء العمل من عدمه، وبحث الآليات والاقتراحات التي يجب اتخاذها أثناء القيام بمثل هذه الأعمال».





وتابعت «التقى فريق الرصد بوالد المهندس محمد الذي كان متأثرًا للغاية، ويتحدّث إلى الفريق وهو يبكي من شدة ما تعرّض له ابنه من حروق تعادل 80 في المئة من جسده، ثم توقفت لديه وظائف الكلى وفارق الحياة. أما بالنسبة إلى الفني أحمد حسين، فإن نسبة الحروق لديه تعادل 60 في المئة».





ومن جانبها، كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن أن الكويت شهدت واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، وتتعلق بالاتجار بالبشر.





وكشفت مصادر أمنية لـ «الأنباء» عن أن وزارة الداخلية أصدرت أوامر بإلقاء القبض على نحو 2900 وافد من جنسيات مختلفة، فيما تمكنت وخلال الأيام القليلة الماضية من ضبط نحو 90 وافدا اعترفوا في التحقيقات معهم بدفع مبالغ مالية لشركات وهمية أبرمت عقودا مع جهات حكومية مختلفة وتم تركهم عمالة سائبة.





وكشفت المصادر عن أن وكيل نيابة جرائم الإتجار بالأشخاص حقق مع أصحاب الشركات الثلاث، وأطلق سراحهم بكفالات مالية وأمر باستمرار حبس وافد سوري تبين أنه هو العقل المدبر والمخطط لإنجاز المعاملات في الجهات الحكومية والتي مكنت الشركات الثلاث الوهمية من جلب هذا العدد الضخم من العمالة وتركهم عمالة سائبة.





من جهة أخرى، استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك وزيرة الشئون الخارجية الهندية سوشما سواراج والوفد المرافق لها.





وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قد التقى مع سوراج أمس الأول، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى الكويت اذ تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية المميزة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات، كما تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين على مختلف المستويات وبحث آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة وأبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.





وفي الوقت ذاته، أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله لـ «الجريدة» الكويتية أن الإجراءات والشروط التي وضعت في الاتفاقية تناسب وتضمن حقوق العمالة والكفيل، نافيًا أن يكون الجانب الهندي طلب أو تطرق إلى طلبات خاصة يمكن أن تكون عائقًا أمام إتمام هذا الاتفاق.









على صعيد آخر، تقدمت الكويت عبر 3 مؤشرات في ممارسة أنشطة الأعمال 2019، وحققت المرتبة 97 في سهولة ممارسة الأعمال التجارية خلال 2018.





كما قلصت الكويت أيضا الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 39.5 إلى 35 يوما، وخفضت عدد الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري من 9.5 إلى 7.





ومع تواصل الجدل النيابي والدستوري بعد رفض مجلس الأمة الكويتي إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في جلسة أمس الأول، ذكرت جريدة "الجريدة" أنه بدأ يلوح في الأفق خلاف دستوري جديد، خصوصًا بعد تهديد النائب محمد المطير باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «إذا ألقي القبض على النائبين»، المدانين بحكم التمييز في قضية «دخول المجلس».



