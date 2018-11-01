تعرف على استعدادات المرور لمباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب .. فيديو

أكد الرائد محمد الشربينى، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة العامة استعدت لمباراة الأهلى والترجى التى من المقرر أن يتم انعقادها غدًا فى استاد برج العرب، لافتًا إلى أنه تم عمل خطة مرورية لتأمين خطوط السير الكاملة للسائقين.



وأضاف الشربينى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم تأمين الطرق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالقاهرة والإسكندرية، مشيرًا إلى انتشار الخدمات العامة للمرور على طريق الإسكندرية الصحراوي بداية من منتصف الليل لتأمين الطريق للمشجعين.



وأوضح أنه تم تأمين محيط منطقة استاد برج العرب، وتأمين الطرق المؤدية له.

