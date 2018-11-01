الإسكان: بيع 9949 كراسة شروط حجز الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن أمس الأربعاء 31 /10 /2018 (أول يوم لسحب الكراسات)، شهد إقبالًا كبيرًا على شراء كراسات الشروط والمواصفات لحجز الوحدات السكنية بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث توافد المواطنون بأعداد كبيرة منذ ساعات الصباح الأولى على مكاتب البريد المميكنة المتوافر بها الكراسات لشرائها، والتعرف على شروط الإعلان، استعدادًا للتقديم بداية من الأسبوع المقبل، وشهد اليوم الأول بيع 9949 كراسة شروط.



وأشارت إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، طرحت 60 ألف وحدة سكنية جديدة، كمرحلة أولى، يتم تسليمها بعد 30 شهرًا، بمدن: (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – السادات – الغردقة – بدر – العاشر من رمضان – المنيا الجديدة)، غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75م2 بسعر 185 ألف جنيه، و3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90م2 بسعر 225 ألف جنيه، بجانب وديعة الصيانة وتمثل 5% من قيمة الوحدة.



وأوضحت أن شراء كراسات الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان العاشر بدأ أمس الأربعاء 31 /10 /2018، بمكاتب هيئة البريد المصري المُميكنة، بينما يبدأ التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الالكتروني يوم 7 /11 /2018، حيث سيتم – ولأول مرة في تاريخ برنامج الإسكان الاجتماعي – إتاحة الأسبوع الأول للتقديم والتسجيل لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ثم فتح باب التسجيل لجميع المواطنين (مُتضمنًا ذوي الاحتياجات الخاصة) لمدة شهر كامل بدءًا من يوم 15 /11 /2018 وحتى 15 /12 /2018.



وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الصندوق يقوم بمتابعة موقف شراء الكراسات أولًا بأول، حيث تم بيع ما يقترب من 10 آلاف كراسة فى اليوم الأول للطرح (أمس الأربعاء 13 /10 /2018) بمعدل 20 عملية فى الدقيقة الواحدة، وذلك من خلال 160 مكتب بريد مميكن على مستوى المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، والتي يبدأ العمل بها من الساعة 8 صباحًا وحتى 3 عصرًا، ومن 8 صباحًا وحتى 6 مساءً ببعض المكاتب.



وأكدت أنه سيتم إتاحة بيع الكراسات طوال فترة الإعلان التى تنتهى فى منتصف شهر ديسمبر القادم، مشيرة إلى أنه لا يوجد أسبقية سواء فى شراء كراسة الشروط، أو في حجز الوحدات المطروحة الذى يتم فى خطوة تالية على الموقع الإلكترونى، وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل الخاصة بمواقع مكاتب البريد وتوقيتات العمل والمشروعات المطروحة الاتصال على أرقام الهواتف الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق، وهى: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.



