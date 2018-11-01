تكريم الجريني ومجد القاسم والسفير المغربي بالقاهرة.. صور

أقامت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، حفلا فنيا للتراث المغربي بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة في إطار فعاليات الملتقى الدولي الثالث للتنمية والتعايش.



وقدم الحفل الإعلامية إيمان حمداوى وحضره السفير أحمد التازى سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية ومحمد عادل حسنى رئيس الجمعية ونسمة المهندس المدير التنفيذي للجمعية وسميرة العشيري رئيسة مؤسسة أبناء المغرب بمصر للتنمية وعدد من الجاليات المغربية.



وحرص عدد من الفنانين والفنانات المصريين والمغاربة على حضور فعاليات الحفل، أبرزهم المطرب المغربي عبد الفتاح الجرينى والمطرب السوري مجد القاسم والفنانة المغربية كنزة بوهلال والفنانة مديحة حمدى والفنان سامى مغاورى وملكة جمال المغرب ميس العايش، ومصممة الأزياء المغربية الشهيرة مريم بالخياط.



وبدأ الحفل بفيلم تسجيلي عن نشاط الجمعية المصرية المغربية ودورها في المسؤولية الاجتماعية في مصر والمغرب.



وأكد السفير أحمد التازى سفير المملكة المغربية أن الملتقى شهد جلسات بين رجال أعمال البلدين وهو يعكس البعد التنموى في العلاقات المصرية المغربية، فضلا عن البعد الشعبي المتأصل الذي جمع البلدين في نسيج واحد ليكشف مدى التلاحم بين مصر والمغرب.



وألقت سميرة العشيري كلمة الحفل، عبرت فيها عن سعادتها بإقامة الملتقى بأرض الكنانة الذي هو بمثابة عرس عربي يزخر بالفرص لكلا البلدين، مؤكدة أن الشعبين المصري والمغربي أصحاب حضارة ساهمت في بناء الإنسان وهو أحد أهداف الملتقى وهو التواصل الإنساني بين البلدين بشتى الطرق.



وتبع ذلك تكريم السفير المغربي أحمد التازي، والنجم المغربي عبد الفتاح الجريني، والاميرة دعاء بنت محمد عزت، والمطرب مجد القاسم.