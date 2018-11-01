وزيرة التخطيط: مصر تهتم بتمكين الشباب والمرأة وتعليمهم

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة ناتاليا كانم، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والصندوق، حيث جاء اللقاء على هامش مشاركة د. هالة السعيد، رئيسًا للوفد المصري بأعمال "المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية: 5 سنوات على إعلان القاهرة ٢٠١٣".





وأكدت الوزيرة حرص مصر على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعلان القاهرة ٢٠١٣ للسكان والتنمية، ما اتضح جليًا من خلال حرص مصر على المشاركة بتمثيل رفيع المستوى في هذا المؤتمر لاستعراض جهود تنفيذ إعلان القاهرة، فضلا عن تقديم مصر لتقريرين للمراجعة الوطنية حول تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة خلال العامين الماضيين، لافتة إلى استعراض تقرير المراجعة الطوعية الوطني لمصر خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي تم عقده بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في يوليو الماضي، مشددة على اهتمام مصر بشكل خاص بمسألة تمكين الشباب والمرأة وتوفير التعليم والتدريب لهم في مجال ريادة الأعمال.





كما أشادت وزيرة التخطيط المصرية ورئيس الوفد المصري المشارك بأعمال المؤتمر بالتعاون القائم بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمكتب الوطني لصندوق الأمم المتحدة بالسكان في القاهرة، وخاصة ما يتعلق بالجهود الحالية حول توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية بدءًا بمحافظات القليوبية وأسيوط وقنا وسوهاج والمنيا، وذلك في إطار مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر" والذي تنفذه الأمم المتحدة بالتعاون مع الوزارة.





وأشارت إلى التطلع نحو الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال سياسات ضبط معدلات النمو السكاني والتعرف على الممارسات الناجحة في إطار تحديث استراتيجية السكان ودمجها في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، إلى جانب قياس تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالسكان سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وإنشاء مرصد وطني للسكان.





وأكدت د. كارن ناتاليا، على تقديرها للجهود الصادقة التي تبذلها مصر فيما يخص قضايا السكان منذ استضافتها للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في عام ١٩٩٤ واعتماد خطة العمل الخاص به والذي جاء حينها كلحظة فارقة في تناول موضوعات السكان من خلال اعتماد مقاربة حقوقية للتعامل مع تلك الموضوعات وربطها بالجهود التنموية.





وأشارت ناتاليا الى التجربة الناجحة لمصر في مجال ضبط معدلات نمو السكان والتي استندت الى توفير المعلومات لإتاحة الاختيار الطوعي للأسر فيما يتعلق بتنظيم الاسرة وكذا الاستفادة من الميزة الديمغرافية للمرأة والشباب وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان.



