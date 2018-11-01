إنشاء هيئة جديدة مستقلة لاعتماد برامج التعليم الفني والتدريب المهنى

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه لكى تنجح التنمية الاقتصادية لا بد من تطوير التعليم الفنى تطويرًا جذريًا.



وقال إن الوزارة حسب توجيهات رئيس الجمهورية فى المؤتمر السادس للشباب، الذى انعقد فى أواخر يوليو الماضي، وأعلن خلاله أن عام ٢٠١٩ عام التعليم، تعمل على إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتوكيد الجودة واعتماد برامج التعليم الفني والتدريب المهنى؛ لنضمن أن يكون خريج التعليم الفنى ذو كفاءة ومستو عال بما يتوافق مع المادة 20 من الدستور المصرى.



وأضاف مجاهد قائلًا: نحن نهتم بإنشاء أكاديميات على مستوى الجمهورية لتأهيل وتدريب معلمي ومدققي التعليم الفنى، مشيرًا إلى أنه يأمل في أن يزيد الإقبال على مدارس التعليم الفنى خلال الفترة القادمة.