سعر العملات العربية اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، استقرار أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7575 جنيه للشراء، و4.7843 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 58.7463 جنيه للشراء، و59.1770 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي نحو 4.8574 جنيه للشراء و4.8854 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، وسعر الريـال العماني نحو 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.