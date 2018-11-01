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رياضة

رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رساله دعم و مساندة لفريق الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي مساء غدا في نهائي دوري ابطال افريقيا

وونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صوره لوليد سليمان نجم الفريق و علق قائلا :" حلم جديد يقترب من التحقق لنجم الاهلي وليد سليمان "

و يذكر ان الاهلي سيواجه مساء غدا ببرج العرب الترجي التونسي فب نهائي دوري ابطال تفريقيا
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