رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف رساله دعم و مساندة لفريق الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي مساء غدا في نهائي دوري ابطال افريقيا



وونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صوره لوليد سليمان نجم الفريق و علق قائلا :" حلم جديد يقترب من التحقق لنجم الاهلي وليد سليمان "



و يذكر ان الاهلي سيواجه مساء غدا ببرج العرب الترجي التونسي فب نهائي دوري ابطال تفريقيا