اليوم..انطلاق قافلة طبية للكشف المبكر على مرض روماتيزم القلب ببنها

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات القافلة الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية للكشف المبكر على مرض روماتيزم القلب بقرية ساحل دجوى بمركز بنها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة طبيب الخير.



وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن القافلة ستنضم تخصصات في أمراض القلب وستقوم القافلة الطبية بالكشف على المواطنين وعمل رسم القلب والفحوصات الطبية وصرف العلاج بالمجان وعمل الأشعات اللازمة وتحويل الحالات التي تتطلب العلاج للمستشفيات الحكومية التابعة للمحافظة.



وأكد الطباخ على الاستمرار الدائم في إقامة تلك القوافل الطبية خاصة في القرى وذلك للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع أى مرض والوقاية منها وتهدف تلك القوافل الطبية خدمة أبناء القليوبية والحرص على صحتهم.

