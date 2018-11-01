ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

طيران الاتحاد تحتفل بمرور 15 عاما على انطلاق أولى رحلاتها الجوية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
تنظم شركة الاتحاد للطيران، سلسلة من الفعاليات والمبادرات، خلال الأيام الحالية، بمناسبة احتفالها بمرور 15 عاما على انطلاق أولى رحلاتها.

وبحسب بيان، اليوم، الخميس، بدأت الاتحاد للطيران عملياتها الجوية في 5 نوفمبر 2003، مع طائرة واحدة من طراز إيرباص A330-200 حيث قامت برحلة رمزية إلى مدينة العين، وهي ثاني أكبر مدن إمارة أبوظبي، وانطلقت الرحلات التجارية المنتظمة في 12 نوفمبر 2003 من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتشغّل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاليا أسطولًا حديثًا من أكثر من 110 طائرات من طراز بوينغ وإيرباص، لنقل المسافرين والبضائع إلى 84 وجهة مختلفة على مدى 15 عامًا، قامت الاتحاد للطيران بتشغيل أكثر من 840 ألف رحلة تجارية لنقل 139 مليون مسافر إلى مختلف أنحاء العالم، مع قوى عاملة تضم أكثر من 22 ألف موظف متميز من أكثر من 150 دولة.

وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، "فخورون بالإنجازات التي حققتها الاتحاد للطيران خلال 15 عامًا فقط خلال هذه الفترة القصيرة، ارتقت شركتنا كعلامة تجارية لتصبح واحدة من أفضل شركات الطيران وأكثرها شهرة في العالم، واتسمت بالقيادة من خلال الابتكار، والتمسّك بقيم الضيافة العربية التي تظهرها لملايين المتعاملين بأسلوب راق وذوق رفيع يترادف مع كوننا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل بزخم ونشاط متجددين، كوننا شركة الطيران التي تقدّم الخيارات المختلفة، لنحمل راية أبوظبي أينما حلّقنا، ونتقدم بالشكر إلى جميع ضيوفنا وشركائنا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في أبوظبي والعالم، وإلى موظفينا لولائهم الثمين ودعمهم المستمر".
loading...

ترشيحاتنا

هند النعساني ناعية حمدي قنديل: فقدنا قامة إعلامية كبيرة.. فيديو

شركة روس آتوم للطاقة الذرية تعلن عن مفاجأة في مصر

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

حطب يحسم الجدل حول خلاف اللجنة الأوليمبية مع وزارة الرياضة

اسعار الذهب سعر الذهب اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018

فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

إبراهيم حسن يكشف أسباب رحيل التوأم عن المصري البورسعيدي

9 عادات تدمر جهاز المناعة

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس .. فيديو

تكريم الجريني ومجد القاسم والسفير المغربي بالقاهرة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018
بعد قليل .. البيان الـ29 للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018
شاهد.. ورشة عمل خطة 2063 إفريقيا التي نحلم بها بمنتدى شباب العالم
دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟