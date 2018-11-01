طيران الاتحاد تحتفل بمرور 15 عاما على انطلاق أولى رحلاتها الجوية

تنظم شركة الاتحاد للطيران، سلسلة من الفعاليات والمبادرات، خلال الأيام الحالية، بمناسبة احتفالها بمرور 15 عاما على انطلاق أولى رحلاتها.



وبحسب بيان، اليوم، الخميس، بدأت الاتحاد للطيران عملياتها الجوية في 5 نوفمبر 2003، مع طائرة واحدة من طراز إيرباص A330-200 حيث قامت برحلة رمزية إلى مدينة العين، وهي ثاني أكبر مدن إمارة أبوظبي، وانطلقت الرحلات التجارية المنتظمة في 12 نوفمبر 2003 من أبوظبي إلى العاصمة اللبنانية، بيروت.



وتشغّل الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاليا أسطولًا حديثًا من أكثر من 110 طائرات من طراز بوينغ وإيرباص، لنقل المسافرين والبضائع إلى 84 وجهة مختلفة على مدى 15 عامًا، قامت الاتحاد للطيران بتشغيل أكثر من 840 ألف رحلة تجارية لنقل 139 مليون مسافر إلى مختلف أنحاء العالم، مع قوى عاملة تضم أكثر من 22 ألف موظف متميز من أكثر من 150 دولة.



وقال توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، "فخورون بالإنجازات التي حققتها الاتحاد للطيران خلال 15 عامًا فقط خلال هذه الفترة القصيرة، ارتقت شركتنا كعلامة تجارية لتصبح واحدة من أفضل شركات الطيران وأكثرها شهرة في العالم، واتسمت بالقيادة من خلال الابتكار، والتمسّك بقيم الضيافة العربية التي تظهرها لملايين المتعاملين بأسلوب راق وذوق رفيع يترادف مع كوننا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضاف: "نتطلع إلى المستقبل بزخم ونشاط متجددين، كوننا شركة الطيران التي تقدّم الخيارات المختلفة، لنحمل راية أبوظبي أينما حلّقنا، ونتقدم بالشكر إلى جميع ضيوفنا وشركائنا من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة في أبوظبي والعالم، وإلى موظفينا لولائهم الثمين ودعمهم المستمر".