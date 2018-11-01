ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
كريم جمال
يصادف اليوم الأول من نوفمبر الذكرى 149 لافتتاح دار الأوبرا والتي كانت تلقب بالأوبرا الخديوية أو الملكية فى 1 نوفمبر 1869، حيث كانت الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط.

وبين محطات صعود وهبوط، تعرضت للاحتراق وظلت القاهرة بدون أوبرا نهائيًا، حتى تم افتتاحها مجددًا عام 1988، وفى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن دار الأوبرا المصرية العتيقة.

1- كان يطلق عليها دار الأوبرا الخديوية أو دار الأوبرا الملكية، وهى دار الأوبرا الأصلية في القاهرة.

2- افتتحت الدار في 1 نوفمبر 1869، وشب فيها حريق كبير في 28 أكتوبر 1971.

3- اعتبرت أول دار أوبرا في أفريقيا والشرق الأوسط.

4- بنيت دار الأوبرا بأمر من الخديوي إسماعيل للاحتفال بافتتاح قناة السويس.

5- صمم المعماريان «بيترو أفوسكاني» و«روتسيي» مبنى الأوبرا، وصنعت من الخشب وكانت تتسع لـ 850 مقعدا.

6- كان موقعها بين منطقة الأزبكية وميدان الإسماعيلية "ميدان التحرير" حاليًا.

7- اختيرت معزوفة ريجوليتو الإيطالية لجوزيبي فيردي لكي تكون أول عزف في حفل افتتاح الأوبرا في 1 نوفمبر 1869.

8- كان الخديوي إسماعيل يخطط في احتفال أكثر فخامة لافتتاح الأوبرا بعد أشهر من التأجيل، وبانتهاء الحرب البروسية - الفرنسية تم تقديم عمل "فيردي" الأوبرالي "عايدة" في افتتاح عالمي في دار الأوبرا الخديوية في 21 ديسمبر 1871.

9- في الصباح الباكر يوم 28 أكتوبر 1971، احترقت دار الأوبرا عن آخرها ودمر المبنى المصمم من الخشب، في حين لم ينج من الحريق سوى تمثالين من تصميم محمد حسن.

10- ظلت القاهرة بدون دار للأوبرا قرابة العقدين من الزمن، إلى أن تم افتتاح دار أوبرا القاهرة في 1988.
فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها
فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها
فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها
فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها
loading...

ترشيحاتنا

استاد القاهرة الدولي يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها

الكاف يعلن أسماء حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى اليوم

زيدان يصدم ريال مدريد ويرفض العودة بعد رحيل لوبيتيجي

أكبر قضية إتجار بالبشر في تاريخ الكويت.. والقبض على 3000 وافد

حطب يحسم الجدل حول خلاف اللجنة الأوليمبية مع وزارة الرياضة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

قصة طلب نجلاء فتحي الزواج من الراحل حمدى قنديل

شاهد.. ورشة عمل خطة 2063 إفريقيا التي نحلم بها بمنتدى شباب العالم

شاهد.. طفلة تفصل رأسها عن جسدها وتسير بها للاحتفال بالهالوين

دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018
بعد قليل .. البيان الـ29 للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018
شاهد.. ورشة عمل خطة 2063 إفريقيا التي نحلم بها بمنتدى شباب العالم
دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟