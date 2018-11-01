فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها

يصادف اليوم الأول من نوفمبر الذكرى 149 لافتتاح دار الأوبرا والتي كانت تلقب بالأوبرا الخديوية أو الملكية فى 1 نوفمبر 1869، حيث كانت الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط.



وبين محطات صعود وهبوط، تعرضت للاحتراق وظلت القاهرة بدون أوبرا نهائيًا، حتى تم افتتاحها مجددًا عام 1988، وفى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن دار الأوبرا المصرية العتيقة.



1- كان يطلق عليها دار الأوبرا الخديوية أو دار الأوبرا الملكية، وهى دار الأوبرا الأصلية في القاهرة.



2- افتتحت الدار في 1 نوفمبر 1869، وشب فيها حريق كبير في 28 أكتوبر 1971.



3- اعتبرت أول دار أوبرا في أفريقيا والشرق الأوسط.



4- بنيت دار الأوبرا بأمر من الخديوي إسماعيل للاحتفال بافتتاح قناة السويس.



5- صمم المعماريان «بيترو أفوسكاني» و«روتسيي» مبنى الأوبرا، وصنعت من الخشب وكانت تتسع لـ 850 مقعدا.



6- كان موقعها بين منطقة الأزبكية وميدان الإسماعيلية "ميدان التحرير" حاليًا.



7- اختيرت معزوفة ريجوليتو الإيطالية لجوزيبي فيردي لكي تكون أول عزف في حفل افتتاح الأوبرا في 1 نوفمبر 1869.



8- كان الخديوي إسماعيل يخطط في احتفال أكثر فخامة لافتتاح الأوبرا بعد أشهر من التأجيل، وبانتهاء الحرب البروسية - الفرنسية تم تقديم عمل "فيردي" الأوبرالي "عايدة" في افتتاح عالمي في دار الأوبرا الخديوية في 21 ديسمبر 1871.



9- في الصباح الباكر يوم 28 أكتوبر 1971، احترقت دار الأوبرا عن آخرها ودمر المبنى المصمم من الخشب، في حين لم ينج من الحريق سوى تمثالين من تصميم محمد حسن.



10- ظلت القاهرة بدون دار للأوبرا قرابة العقدين من الزمن، إلى أن تم افتتاح دار أوبرا القاهرة في 1988.