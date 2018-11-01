حطب يحسم الجدل حول خلاف اللجنة الأوليمبية مع وزارة الرياضة

كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، حقيقة الخلاف مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الفترة الأخيرة.
وقال هشام حطب: "علاقتنا بوزارة الشباب والرياضة جيدة ولا يوجد خلاف، وتحويل ملف مشاركتنا في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 للجهاز المركزي للمحاسبات ليس لوجود مخالفات ولكنه ملاحظات وتم الرد عليها ولا يوجد لدينا مخالفات أو ما نخفيه وناقشنا الملاحظات بشفافيه تامه وأهلا بالتحقيقات لمن يريد لأنه لا يوجد ما نخشاه أو نخفيه".
وشدد رئيس اللجنة الأوليمبية، أن الخطاب الصادر من اللجنة لوزارة الشباب والرياضة بالتأجيل لمدة شهر من أجل مناقشة رد مبالغ بقيمة 4 ملايين 727 ألف جنيه أمر عادي وطبيعي لأننا نحصل على دعم سنوي بقيمة 3 ملايين جنيه من اللجنة رغم أن مصروفاتنا بقيمة 12 مليون جنيه رواتب للموظفين والعاملين.