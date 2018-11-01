حطب يحسم الجدل حول خلاف اللجنة الأوليمبية مع وزارة الرياضة

كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، حقيقة الخلاف مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الفترة الأخيرة.





وقال هشام حطب: "علاقتنا بوزارة الشباب والرياضة جيدة ولا يوجد خلاف، وتحويل ملف مشاركتنا في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 للجهاز المركزي للمحاسبات ليس لوجود مخالفات ولكنه ملاحظات وتم الرد عليها ولا يوجد لدينا مخالفات أو ما نخفيه وناقشنا الملاحظات بشفافيه تامه وأهلا بالتحقيقات لمن يريد لأنه لا يوجد ما نخشاه أو نخفيه".



