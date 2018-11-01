ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حطب يحسم الجدل حول خلاف اللجنة الأوليمبية مع وزارة الرياضة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:53 ص
أشرف صبحى وزير الشباب
أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
عمرو الحلوانى
كشف المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، حقيقة الخلاف مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الفترة الأخيرة.

وقال هشام حطب: "علاقتنا بوزارة الشباب والرياضة جيدة ولا يوجد خلاف، وتحويل ملف مشاركتنا في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 للجهاز المركزي للمحاسبات ليس لوجود مخالفات ولكنه ملاحظات وتم الرد عليها ولا يوجد لدينا مخالفات أو ما نخفيه وناقشنا الملاحظات بشفافيه تامه وأهلا بالتحقيقات لمن يريد لأنه لا يوجد ما نخشاه أو نخفيه".

وشدد رئيس اللجنة الأوليمبية، أن الخطاب الصادر من اللجنة لوزارة الشباب والرياضة بالتأجيل لمدة شهر من أجل مناقشة رد مبالغ بقيمة 4 ملايين 727 ألف جنيه أمر عادي وطبيعي لأننا نحصل على دعم سنوي بقيمة 3 ملايين جنيه من اللجنة رغم أن مصروفاتنا بقيمة 12 مليون جنيه رواتب للموظفين والعاملين.
loading...

ترشيحاتنا

منتخب تونس يحدد موعد وصوله إلى مصر

إبراهيم حسن يكشف عن رسالة حسام في أول لقاء بلاعبي بيراميدز

زيدان يصدم ريال مدريد ويرفض العودة بعد رحيل لوبيتيجي

مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور

9 عادات تدمر جهاز المناعة

دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور

حكم زواج الشاب دون علم والديه

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تعاون مع البحرين في مجال الملاحة البحرية التجارية

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار

موت وسرقة قمصان.. لص يسرق قميص مالك نادي ليستر سيتي ..فيديو

چومانة مراد تبرز حملها في جلسة تصوير جديدة

أشرف عبد الباقى: لا أقبل التشبيه بالفنان عادل إمام .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018
بعد قليل .. البيان الـ29 للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018
شاهد.. ورشة عمل خطة 2063 إفريقيا التي نحلم بها بمنتدى شباب العالم
دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟