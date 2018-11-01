طلب إحاطة عن تأثير إغراق الأسواق بالخشب الفيبر بورد التركي على الصناعة المحلية

تقدم النائب محمد الغول، بطلب إحاطة، للدكتور على عبد العال رئيس المجلس؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الصناعة، بشأن إغراق الأسواق المصرية بالخشب الفيبر بورد التركي، بعد إعفائه من الضرائب.





وتابع الغول، فى طلبه، أن ذلك الأمر أدى إلى كساد المنتج المحلى عالى الجودة الذي ينتجه مصنع نجع حمادى من مصاص القصب، والذى من شأنه الإضرار المباشر بالصناعة المحلية.



