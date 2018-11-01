ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

طلب إحاطة عن تأثير إغراق الأسواق بالخشب الفيبر بورد التركي على الصناعة المحلية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:13 م
النائب محمد الغول
النائب محمد الغول عضو مجلس النواب
أمينة الدسوقى
تقدم النائب محمد الغول، بطلب إحاطة، للدكتور على عبد العال رئيس المجلس؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الصناعة، بشأن إغراق الأسواق المصرية بالخشب الفيبر بورد التركي، بعد إعفائه من الضرائب.

وتابع الغول، فى طلبه، أن ذلك الأمر أدى إلى كساد المنتج المحلى عالى الجودة الذي ينتجه مصنع نجع حمادى من مصاص القصب، والذى من شأنه الإضرار المباشر بالصناعة المحلية.

وأضاف النائب، أن قرار وزير الصناعة بخفض أو إلغاء رسوم الحماية التى تفرض على المستورد؛ تعرض المصانع المصرية للإغلاق والكساد، وبالتالى إلى تشريد آلاف العاملين بها.
loading...

ترشيحاتنا

زيدان يصدم ريال مدريد ويرفض العودة بعد رحيل لوبيتيجي

ننشر صور مقتل 18 تكفيريا وإحباط اختراق الحدود الغربية

الكاف يعلن أسماء حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى اليوم

النص الكامل للبيان الـ 29 الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018.. فيديو

طبيعه إصابة محمد صلاح قبل لقاء ليفربول وآرسنال الانجليزي.. السبت

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

وصول جثمان الراحل حمدي قنديل مسجد الرحمن الرحيم .. صور

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

13 معلومة في البيان الـ 29 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

شاهد.. الأرصاد تحذر من سقوط سيول وأمطار خلال يومين

النائب العام يفوز برئاسة جمعية النواب العموم الأفارقة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان الراحل حمدي قنديل مسجد الرحمن الرحيم .. صور

ننشر صور مقتل 18 تكفيريا وإحباط اختراق الحدود الغربية

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

فيديو

معلم سعودي يثير الإعجاب بعد مبادرته لتنظيف فناء المدرسة.. فيديو
البترول: توسعات مصنع ميدور يضاعف كميات الوقود المنتجة.. فيديو
الصين تطرح أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم.. فيديو
شاهد .. رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لزوجها على الهواء
رجاء الجداوي: عملت فى جراج أتوبيسات في سن الـ 14 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟