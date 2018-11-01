رئيس كازاخستان يدعو العاهل السعودي وولي العهد لزيارة بلاده

قال مكتب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة بلاده، وذلك خلال اجتماعه مع فرد آخر من العائلة المالكة.



ولم يتضح متى قد يعقد الاجتماع.



ويتدخل الرئيس المخضرم لكازاخستان كثيرا في شئون دولية أوسع ونسب إليه الفضل في المساعدة على حل أزمة بين أنقرة وموسكو ناجمة عن إسقاط تركيا لطائرة روسية قرب الحدود التركية السورية في عام 2015.