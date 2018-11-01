ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس كازاخستان يدعو العاهل السعودي وولي العهد لزيارة بلاده

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
رئيس كازاخستان نور
رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف
رويترز
قال مكتب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيارة بلاده، وذلك خلال اجتماعه مع فرد آخر من العائلة المالكة.

ولم يتضح متى قد يعقد الاجتماع.

ويتدخل الرئيس المخضرم لكازاخستان كثيرا في شئون دولية أوسع ونسب إليه الفضل في المساعدة على حل أزمة بين أنقرة وموسكو ناجمة عن إسقاط تركيا لطائرة روسية قرب الحدود التركية السورية في عام 2015.
loading...

ترشيحاتنا

شركة روس آتوم للطاقة الذرية تعلن عن مفاجأة في مصر

استاد القاهرة الدولي يزف بشرى سارة للأهلي والزمالك

الكاف يعلن أسماء حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى اليوم

مريام فارس بأربع إطلالات جديدة وناعمة للغاية.. صور

محمد رمضان ينعى حمدي قنديل

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

القلق ينتاب رئيس شركة برزنتيشن على الأهلي قبل نهائي أفريقيا غدا

دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار

فى ذكري افتتاح دار الأوبرا 149.. أبرز 10 معلومات عنها

عمرو سعد: اخترت اسم يونس في مسلسلي الأخير علشان يفك النحس

حكم زواج الشاب دون علم والديه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

بلقيس تخطف الأنظار بفستان أحمر.. صور

وزير الشباب والرياضة يلتقي أبناء الجالية المصرية في دبي..صور

فيديو

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018
بعد قليل .. البيان الـ29 للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء 2018
شاهد.. ورشة عمل خطة 2063 إفريقيا التي نحلم بها بمنتدى شباب العالم
دعاء فاروق لـ صدى البلد: القنوات الفضائية لا ترحم.. ولو مشاهداتي قلت هقعد في البيت..لا أحب البكاء على الهواء.. والمجتمع يعاني من جهل بالدين .. وعصر برنامج حديث الروح انتهى ..فيديو وصور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟