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شاهد .. لحظة مغادرة النائب العام السعودي لتركيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرضت فضائية"روسيا اليوم" لحظة مغادرة النائب العام السعودي قنصلية بلاده في إسطنبول التي زارها للتحقيق في وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وغادر النائب العام السعودي سعود المعجب إلى بلاده، مساء الأربعاء، بعد زيارة أجراها إلى تركيا في إطار التحقيقات المتعلقة بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة الأناضول أن "المعجب جاء إلى صالة الشخصيات الهامة في مطار أتاتورك الدولي، ولم يُجب عن أسئلة الصحفيين"، لافتة إلى أن "4 أشخاص وصلوا إلى صالة الشخصيات الهامة بالمطار قبيل وصول المعجب، ومعهم 5 حقائب مرقمة، وأغراض شخصية، و4 طرود من المكسرات، حيث تم تمريرها من جهاز كاشف حقائب (X-Ray) ونقلها إلى الطائرة".
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