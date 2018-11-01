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أخبار العالم

تقرير: الركود الاقتصادي في تركيا أكبر من المتوقع

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
البورصة التركية
البورصة التركية
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "أحوال" التركية نقلا عن شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية العالمية "كابيتال إكونوميكس"، أن الركود الاقتصادي في تركيا أكبر بكثير من المتوقع وأن المشاكل التي تواجه تركيا من المحتمل أن تزداد سوءا طالما أن خطر حدوث أزمة هيكلية في الأسواق الناشئة ما زال قائمًا.

وتشير المؤشرات، إلى أن الناتج الاقتصادي في تركيا من الممكن أن يتقلص على أساس ربع سنوي، وذلك يرجع إلى أزمة العملة التي واجهتها تركيا في وقت سابق من هذا العام.

وقال معهد الإحصاء التركي أمس الأربعاء، إن الواردات تراجعت على أساس سنوي بنسبة 18,3% لتبلغ 16,3 مليار دولار، في حين أشارت الحكومة التركية إلى أن الصادرات ازدادت بنسبة 22,4% خلال الشهر الماضي وذلك كدليل على أن الاقتصاد التركي ما يزال يتمتع بالمرونة.
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