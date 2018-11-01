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ثقافة

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أعلن متحف النسيج المصري، عن القطعة الفائزة لشهر نوفمبر الحالي، وذلك ضمن استفتاء طرحه المتحف بين زواره وعشاق الآثار، وبدأ المتحف في عرضها بدء من اليوم الخميس.

من جانبه قال د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف، إنه تم اختيار أربع قطع ليكون موضوع الشهر عن أعياد الطفولة، وذلك إيمانا من وزارة الآثار بأهمية المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف الفئات العمرية، وحرصًا منها على قيام متاحفها بالدور التثقيفي والتوعوي.

والقطعة الفائزة عبارة عن"حفاضة طفل"، وتتكون من حقيبة من الكتان وجد بداخلها حفاضة مثلثة الشكل لطفل رضيع، وقطعة مستطيلة من القماش ربما استخدمت كبطانة للحفاضة.

والحقيبة اكتشفت داخل مقبرة عائلية بمقابر العمال بدير المدينة، وترجع إلي الدولة الحديثة "أسرة 18 – عصر الملكة حتشبسوت 1473 – 1458 ق.م" في الأقصر، وموجودة في القاعة رقم 1 بالمتحف.

والقطع الثلاث الأخرى هي غطاء رأس صبي من الكتان، وقد زين بعلامة عنخ الهيروغليفية، والقطعة تنتمي للفن القبطي واكتشفت في مقابر البجوات في الواحات الخارجة.

ورداء طفل من الكتان وفتحة رقبة ذات طيات"بيليسيه - فن قبطي القرن 4-5 م"،ورداء طفل من الحرير بزخارف منسوج بطريقة مركبة، وعليه جامات داخلها كلمة "سلطان"، وينتمي للعصر المملوكي قرن 8 هجري/14 ميلادي".
حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور
حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور
حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور
حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور
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