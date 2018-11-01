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برلمان

طلب إحاطة لوزير الزراعة حول ضبط الوحدات البيطرية والمجازر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:14 م
النائب البدرى أحمد
النائب البدرى أحمد ضيف
ماجدة بدوى
تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب إحاطة لوزير الزراعة حول الإجراءات المتخذة لضبط الوحدات البيطرية والمجازر على مستوى الجمهورية، بالإضافة لضبط سوق الادوية البيطرية ومحاربة الأدوية المغشوشة التى أصبحت تسيطر على السوق المصرى.

وأوضح ضيف فى بيان له اليوم، أن ضبط السوق يساهم بقوة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، مطالبا بضرورة تنظيم حملات مكثفة من قبل مديرية الطب البيطري لضبط العيادات ومراكز ومخازن بيع وتداول الأدوية البيطرية التي تعمل بدون تصاريح.

وأشار النائب، إلى أن هناك تداولا كبيرا جدا لأدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية، ما تسبب فى إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض المزمنة، مشددا على ضرروة تغليظ عقوبة الاتجار فى مثل هذه الأدوية أو تصنيعها او تداولها، على أن يتم وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية من خلال مشاركة القطاع الخاص لتطوير المنظومة ورفع كفاءة التحصين، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية فى تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلية.
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