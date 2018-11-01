طلب إحاطة لوزير الزراعة حول ضبط الوحدات البيطرية والمجازر

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب إحاطة لوزير الزراعة حول الإجراءات المتخذة لضبط الوحدات البيطرية والمجازر على مستوى الجمهورية، بالإضافة لضبط سوق الادوية البيطرية ومحاربة الأدوية المغشوشة التى أصبحت تسيطر على السوق المصرى.





وأوضح ضيف فى بيان له اليوم، أن ضبط السوق يساهم بقوة فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، مطالبا بضرورة تنظيم حملات مكثفة من قبل مديرية الطب البيطري لضبط العيادات ومراكز ومخازن بيع وتداول الأدوية البيطرية التي تعمل بدون تصاريح.



