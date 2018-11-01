الأرصاد توجه تحذيرا لمشجعي مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

حذر أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، مشجعي فريقي الأهلي والترجي التونسي، الذي سيحضرون مباراة الغد، في استاد برج العرب بالإسكندرية، من برودة الطقس ليلا، مشددا عليهم أن يأخذوا "جاكت خفيف".



وقال "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن درجات الحرارة، في معدلها الطبيعي بمختلف أنحاء الجمهورية.



ونوه"رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك أمطارا غزيرة تصل إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، ومدينتي حلايب وشلاتين، وأسوان.