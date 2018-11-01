تعليق رئيس الاتحاد التونسى بشأن موقعة الأهلى والترجى الإفريقية غدا

يرى وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم أن مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى سيكون صعبا للغاية فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان.



وقال الجريء، إنه أصر على مرافقة بعثة الترجى بالقاهرة كرئيس للاتحاد التونسي، من أجل تشجيع ممثل كرة بلاده، خاصة أنه منذ 6 سنوات لم يسجل أي فريق تونسي حضوره في هذا الموعد الهام".



وحول رأيه في حظوظ الترجي بالنهائي، رد: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، الذين اتسمت مواجهاتهما بالتشويق والتنافس، أنا من طبعي التفاؤل سواء تعلق الأمر بالمنتخب أو الأندية التونسية".



واختتم الجريء: "أرى أن حظوظ الترجي وافرة هذه المرة، وأنا واثق بأن رغبة الثأر لدى لاعبيه ستساعدهم على تحقيق نتيجة إيجابية في برج العرب، وننتظر أن يكون الإياب في تونس، بمثابة العرس الكروي المتميز، والأهم أن يكون التتويج تونسيا".