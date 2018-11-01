مدير برنامج بيت جميل للفنون التراثية يوضح شروط الالتحاق.. فيديو

قال ممدوح صقر، مدير برنامج بيت جميل للفنون التراثية، إن المدرسة تهدف لتعليم الحرف المصرية التراثية، لافتًا إلى أن البرنامج ينتمى لمدرسة الأمر تشارلز للفنون التقليدية والحرف وإعادة إحياء التراث.



وأضاف صقر، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، أن البرنامج التعليمي يتم خلال عامين لتعليم الطلاب الحرف التراثية، مشيرًا إلى أنه يتم تعليم الطلاب فى العام الأول على الرسم على الخزف والزجاج المعشق.



وأوضح أن الطلاب يتخصصون فى إحدى الحرف بداية من العام الدراسى الثانى، مفيدًا بان الالتحاق بالبرنامج مجانًا دون دفع أى مصاريف نهائيًا ولكن يجب على المتقدم أن يقدم سابقة أعمال خاصة به.