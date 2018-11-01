ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مدير برنامج بيت جميل للفنون التراثية يوضح شروط الالتحاق.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 12:27 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال ممدوح صقر، مدير برنامج بيت جميل للفنون التراثية، إن المدرسة تهدف لتعليم الحرف المصرية التراثية، لافتًا إلى أن البرنامج ينتمى لمدرسة الأمر تشارلز للفنون التقليدية والحرف وإعادة إحياء التراث.

وأضاف صقر، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، أن البرنامج التعليمي يتم خلال عامين لتعليم الطلاب الحرف التراثية، مشيرًا إلى أنه يتم تعليم الطلاب فى العام الأول على الرسم على الخزف والزجاج المعشق.

وأوضح أن الطلاب يتخصصون فى إحدى الحرف بداية من العام الدراسى الثانى، مفيدًا بان الالتحاق بالبرنامج مجانًا دون دفع أى مصاريف نهائيًا ولكن يجب على المتقدم أن يقدم سابقة أعمال خاصة به.
loading...

ترشيحاتنا

بث مباشر.. البيان 29 للقوات المسلحة للعملية الشاملة سيناء 2018

اليوم.. جنايات دمنهور تستأنف محاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

لأسباب مجهولة .. أم تعذب طفلها حتى الموت

الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا بخصوص ديوان المظالم

الحكومة الإيطالية تكافئ الأسر التي تنجب 3 أطفال بهذه الهدية

رجاء الجداوي: عملت فى جراج أتوبيسات في سن الـ 14 .. فيديو

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

تويتر يتحول لدفتر عزاء بعد وفاة حمدي قنديل

رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

شاهد .. رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لزوجها على الهواء

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول جثمان الراحل حمدي قنديل مسجد الرحمن الرحيم .. صور

ننشر صور مقتل 18 تكفيريا وإحباط اختراق الحدود الغربية

أسعار إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. ياسمين صبري وأحلام الأبرز

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب البيضاء.. صور

في عيد ميلادها الـ45.. شاهد أناقة أيشواريا راي على السجادة الحمراء

فيديو

معلم سعودي يثير الإعجاب بعد مبادرته لتنظيف فناء المدرسة.. فيديو
البترول: توسعات مصنع ميدور يضاعف كميات الوقود المنتجة.. فيديو
الصين تطرح أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم.. فيديو
شاهد .. رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لزوجها على الهواء
رجاء الجداوي: عملت فى جراج أتوبيسات في سن الـ 14 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟