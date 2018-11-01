مسئول الترميم بالمتحف الكبير يشيد بنجاح نقل مقتنيات وآثار توت عنخ آمون

أشاد د.أسامة أبو الخير مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير بإدارة الترميم الأولى والتغليف والنقل، مشيرا إلى أنها بكل العاملين بها تمثل خط الدفاع الأول في مركز الترميم.



وأضاف "أبو الخير" في تصريحات لـ"صدى البلد": "عندما نقرر نقل أثر ما تكون هنا مهمة الترميم الأولى التعامل معه، خاصة إذا ما كان في هذا الأثر مشكلة ما، وذلك ليتم نقله بطريقة مناسبة وأمنة ليصل مركز الترميم ويخضع حينها للترميم النهائي".



وأشار إلى أن الإدارة برئاسة عيسي زيدان تؤمن عمليات نقل الآثار بشكل علمي وآمن، وأفرادها هم المجموعة الوحيدة المدربة في الأثار، وتعد تخصصا جديدا في الوزارة حيث كان النقل يتم عبر شركات ومؤسسات أخرى تتعاون مع الآثار.



ولفت إلى أن كل فرد من العاملين في الإدارة يلقى على الأقل 10 دورات تدريبية داخل وخارج مصر، وأصبحوا يمتلكون خبرة كبيرة في التعامل مع نقل الآثار بشكل أمن، لأنهم الكوادر الوحيدة المتخصصة والقادرة على النقل.



يذكر أن آخر ما تم نقله للمتحف الكبير من المتحف المصري بالتحرير هو نقل مجموعة الأكاليل النباتية للملك والفرعون الذهبي توت عنخ امون، وهي من أهم مقتنيات مجموعة توت وأكثرها حساسية، وقد نجحت إدارة الترميم الأولى في نقلها بنجاح.