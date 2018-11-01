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أخبار البلد

منى مينا: فوجئنا بتوسع وزارة الصحة بإدخال طلاب جدد من فاروس

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 01:37 م
صدى البلد
قالت منى مينا ، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه توجد حالة من الغضب حول المخاطبة الموجهة من د.حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة، لـ د.حسام عبد الغفار مساعد وزير التعليم العالي ، والتي توضح المخاطبة الموافقة على ضم خريجى كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل "أخصائي المختبرات" الذي أنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق ، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415 لسنة 1954 وقانون مزاولة التحاليل الطبية 367 لسنة 1954.

وأوضحت مينا، ان نقابة الأطباء تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة ، لغلق هذا السجل ، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى "أخصائي تحاليل" أو "أخصائي تخدير" أو "أخصائي أشعة" أو "أخصائي عناية مركزة" حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل و الحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص.

وأكدت أنه بعد شرح خطورة الأمر بمخاطبات عديدة مع السادة المسئولين ، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت إشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وضمت ممثلين لوزارة الصحة و وزارة التعليم العالي ، و نقابة الأطباء ، و أيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات ، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي و مسمى وظيفي و دور واضح لهؤلاء الخريجين ، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية ، دون ان نترك مساحة لتضليل المرضى و لا للتعدي على حق المريض في الإشراف الطبي على علاجه وفحوصه.

وتابعت: "فوجئت أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة ، لتعيد الأمور لنصابها الصحيح ، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجى كلية جديدة ، لسجل غير قانوني ، مما يوسع المشكلة، و يرسخ لأمر واقع ضد القانون وضد المنطق وضد احترام العلم واحترام حق المريض".

ونوهت: "يتطلع أطباء مصر للغلق الفوري لهذا السجل المخالف للقانون ، أو على الأقل تجميده وتجميد كل ما يترتب عليه ، لحين إعلان نتائج عمل اللجنة المشكلة بأوامر رئيس الوزراء، لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة ، يمنع انتهاك مهنة الطب وتضليل المرضى".
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