منى مينا: فوجئنا بتوسع وزارة الصحة بإدخال طلاب جدد من فاروس

قالت منى مينا ، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه توجد حالة من الغضب حول المخاطبة الموجهة من د.حسام الخطيب، مساعد وزير الصحة، لـ د.حسام عبد الغفار مساعد وزير التعليم العالي ، والتي توضح المخاطبة الموافقة على ضم خريجى كلية فاروس للعلوم الطبية المساعدة، لسجل "أخصائي المختبرات" الذي أنشئ بأمر مباشر من وزير الصحة السابق ، ليعطي ترخيص مزاولة مهنة لخريجي بعض كليات العلوم الصحية -المسماة حديثا بالطبية- بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب 415 لسنة 1954 وقانون مزاولة التحاليل الطبية 367 لسنة 1954.





وأوضحت مينا، ان نقابة الأطباء تقدمت بطلبات متتالية لوزارة الصحة ، لغلق هذا السجل ، حتى لا يسمح لغير الأطباء بمزاولة مهنة الطب تحت مسمى "أخصائي تحاليل" أو "أخصائي تخدير" أو "أخصائي أشعة" أو "أخصائي عناية مركزة" حيث الأخصائي هو الطبيب المؤهل و الحاصل على دراسات عليا في فرع التخصص.





وأكدت أنه بعد شرح خطورة الأمر بمخاطبات عديدة مع السادة المسئولين ، تم تشكيل لجنة اجتمعت بالفعل تحت إشراف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وضمت ممثلين لوزارة الصحة و وزارة التعليم العالي ، و نقابة الأطباء ، و أيضا تم تمثيل خريجي هذه الكليات ، ليتم بحث كامل للموضوع، ليمكن تحديد توصيف وظيفي و مسمى وظيفي و دور واضح لهؤلاء الخريجين ، لنستفيد من جهودهم في دعم المنظومة الصحية ، دون ان نترك مساحة لتضليل المرضى و لا للتعدي على حق المريض في الإشراف الطبي على علاجه وفحوصه.





وتابعت: "فوجئت أنه بدلا من إعلان نتائج اجتماعات اللجنة ، لتعيد الأمور لنصابها الصحيح ، فوجئنا أن وزارة الصحة تتوسع في ضم خريجى كلية جديدة ، لسجل غير قانوني ، مما يوسع المشكلة، و يرسخ لأمر واقع ضد القانون وضد المنطق وضد احترام العلم واحترام حق المريض".



